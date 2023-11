'On est montés d'un cran': la maire de Pont-Saint-Esprit réagit à la fusillade qui a fait deux morts dans sa commune

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne"On est montés d'un cran": la maire de Pont-Saint-Esprit réagit à la fusillade qui a fait deux morts dans sa communeLoi immigration : "Ce qui est important, c'est de reprendre le contrôle de notre politique migratoire", Xavier Bertrand - 29/10

Deux morts et deux blessés graves lors d'une fusillade à Pont-Saint-EspritDans la nuit de samedi à dimanche, une fusillade a éclaté à Pont-Saint-Esprit, faisant deux morts et deux blessés graves. Les circonstances de l'incident sont encore inconnues, mais il semble s'agir d'un règlement de comptes. L'enquête est en cours. Lire la suite ⮕

Conseil municipal à Pont-Saint-Esprit pour le retrait de fonction des élusLa maire de Pont-Saint-Esprit, Claire Lapeyronie, annonce la tenue d'un conseil municipal pour le retrait de fonction de certains élus de la majorité, en raison de leur manque de loyauté et des dysfonctionnements qu'ils entraînent au sein de la collectivité. Lire la suite ⮕