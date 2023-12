On a testé le spa du Domaine Reine Margot et il fait maintenant parti de nos adresses beautés incontournables de la capitale. Résolution 2024 que l’on va tenir pour notre bien-être physique et mental : venir et revenir au Domaine Reine Margot, c’est plonger dans un havre de sérénité et de raffinement, où le luxe et le bien-être se conjuguent pour offrir une expérience unique en plein cœur de Paris.

Notre escapade au Refuge de Margot a été bien plus qu’une simple pause, c’était une immersion dans un monde où chaque détail exhale l’élégance et la détente, une véritable invitation à la douceur de vivre. Cet espace chic à Paris est une. Avec ses 9000 mètres carrés de patrimoine et de nature préservée, le Domaine Reine Margot est le joyau secret de Paris. Ce lieu d’évasion inédit, fidèle à l’ADN des adresses MGallery, offre une. La vue imprenable sur la Tour Eiffel, le cadre bucolique, le potager, le jardin des simples et la chapelle reconvertie en speakeasy créent une toile de fond magique pour votre escapade. inspiré du jardin des Quiétude





