Près de 120 établissements scolaires en France portent son nom, principalement des maternelles. Née à Bordeaux en 1838, Pauline Reclus-Kergomard est considérée comme la pionnière des écoles maternelles. Elle a en effet orchestré la transformation des garderies, appelées salles d’asile, en structures pédagogiques.Près de 120 établissements scolaires en France portent son nom, principalement des maternelles.

Cette femme étonnante a côtoyé dans la non moins étonnante famille Reclus. Ses cousins germains ne sont autres que Paul, Onésime, Élisée… Elle a d’ailleurs vécu une partie de son enfance chez eux, à Orthez (64) où le pasteur Jacques Reclus s’est installé après avoir quitté Sainte-Foy-la-Grande (33).

Mourenx (64) a son école Pauline-Kergomard, à l’instar de Sainte-Foy-la-Grande, Léognan et Villenave-d’Ornon (33), Saint-Martin-de-Seignanx (64, Cognac et Jarnac (16) , Le Mas-d’Agenais (47), Saint-Barthélemy (40) ou encore Bordeaux.Quelques études, mais peu d’ouvrages lui ont été consacrés. headtopics.com

L’une des premières sera celle de Sainte-Foy-la-Grande, berceau familial – et d’influence – des Reclus. Instruction orale, exercices de langage, d’orthographe, apprentissages par le jeu… Pauline Kergomard « prête une place centrale à la leçon de choses », c’est-à-dire à l’éveil de l’enfant au monde qui l’entoure, dans la bienveillance et la fermeté.

