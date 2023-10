On a assisté à la seconde édition des « Power Talks » de Kérastase avec une ribambelle de femmes inspirantes, dont Emily Ratajkowski

Ce mardi 24 octobre 2023, Kérastase organisait au Palais de Tokyo la seconde édition de son événement « Power Talks » en présence de son ambassadrice, Emily Ratajkowski.. Ce rassemblement mondial a pour but de donner la parole et de mettre à l’honneur des femmes aux trajectoires de vie inspirantes.

Cette journée aura été aussi l’occasion pour Kerastase de dévoiler en exclusivité deux nouveautés d’envergure dont les lancements sont prévus en 2024 :, un outil de diagnostic alimenté par l’IA qui utilise trois modes d’éclairage pour permettre aux coiffeurs d’examiner de près les cheveux et de fournir le diagnostic le plus précis et les recommandations les plus pertinentes.

L'écrivaine, mannequin et militante américaine, Ebonee Davis a livré une performance bouleversante en interprétant des extraits de son nouveau livre"Daughter: The Soul Journey of a Black Woman in America".La seconde édition des « Power Talks » Kérastase

L'ambassadrice Kérastase, Emily Ratajkowski et la présentatrice et comédienne, Amelia Dimoldenberg, ont échangé à propos de la confiance en soi, du dépassement de l'échec ou de leur vision de la sororité.

