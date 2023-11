OM: toutes les infos avant Marseille-Lille en Ligue 1, avec la conférence de presse de Gattuso

Ballon d'or: bourreau des Bleus au Mondial, Emiliano Martinez sifflé et chahuté par les spectateurs parisiens en recevant le trophée Yachine "C'était la goutte de trop": Mike, fan de l'OL, témoigne des dérives racistes de certains supporters lyonnais

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RMCSPORT: Lille: Létang attend des garanties sur la sécurité avant le match du Losc à MarseilleComme indiqué par L’Equipe, Olivier Létang a adressé un courrier à la préfète des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri pour avoir des garanties sur la sécurité du match Marseille-Lille prévu ce samedi en Ligue 1.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Olympique de Marseille en direct - Ligue 1 : Football Scores & RésultatsEurosport est votre source privilégiée pour les dernières mises à jour des matches de Ligue 1. Obtenez le résumé complet du Lille OSC - Olympique de Marseille, avec les statistiques et les temps forts.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: PSG: toutes les infos avant la réception de Montpellier en Ligue 1, avec la conférence de...Le PSG accueille Montpellier vendredi soir, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Une rencontre qui servira aussi, pour les hommes de Luis Enrique, de préparation au déplacement sur le terrain de l'AC Milan mardi soir, pour la quatrième journée de Ligue des champions.

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Après les incidents de Marseille - OL, inquiétude à tous les niveaux avant OM - LOSCL'incertitude règne autour du déplacement du LOSC à Marseille ce samedi soir (21h). Les dirigeants lillois exigent des certitudes de sécurité de la rencontre.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Réunion avec la préfecture avant le match de l'OM contre LilleLes dirigeants marseillais rencontrent ce jeudi après-midi les autorités pour améliorer la sécurité à l'extérieur du stade, dès samedi contre Lille.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Le LOSC veut des garanties sur la sécurité avant d'aller à MarseilleInquiet avant d'aller jouer à Marseille samedi, après l'attaque du car lyonnais aux abords du Vélodrome dimanche, le LOSC souhaite être rassuré pour la sécurité de son déplacement.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕