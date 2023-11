OM-OL reporté: la commission se réunit ce jeudi pour trouver une nouvelle date

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninFootball: le collectif Rouge direct affirme qu'il est "urgent" de commencer à sanctionner l'homophobie dans les stades

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: Lyon : le 'comportement des supporters lyonnais' placé à l’instruction à la LFPRéunie ce mardi pour sa séance hebdomadaire, la commission de discipline de la LFP a décidé, 'au regard de la gravité des faits', d'ouvrir une enquête concernant le comportement des supporters lyonnais dans le Vélodrome dimanche soir en marge de OM - Lyon, finalement annulé.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Droits TV internationaux : la LFP espère éviter un nouveau camoufletLa Ligue se teste jeudi à l'international avec la remise des offres pour la période 2024-2029. L'objectif de la LFP aurait été fixé à quelque 200 millions.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: Enquête ouverte sur les incidents lors du match Marseille-LyonLa LFP a décidé d'ouvrir une enquête sur les incidents qui ont eu lieu en tribunes dimanche avant le match Marseille-Lyon, finalement annulé. Certains supporters lyonnais sont accusés d'avoir eu un comportement inapproprié. La Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et rendra sa décision après la séance du mercredi 22 novembre.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: La commission des compétitions va se prononcer jeudi sur le sort de la rencontre annulée entre l'OM et l'OLAlors que les politiques appellent à des sanctions exemplaires, après l'attaque du car lyonnais dimanche à Marseille, l'instance de la LFP, sans pouvoir disciplinaire, se prononcera jeudi.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Ligue 1 - Incidents racistes des supporters de l'OL en tribunes : le verdict de la LFP rendu le 22 novembreFootball - Ligue 1 - Incidents racistes des supporters de l'OL en tribunes : le verdict de la LFP rendu le 22 novembre prochain

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

BFMTV: Nos idées sorties pour Halloween en ProvenceVIDÉO - Chasse aux fantômes, parc à thème, soirées: nos idées sorties pour Halloween en Provence.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕