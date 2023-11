OM-OL reporté : 'Fils de p***', 'trous du c***'... Le chef de file des supporters de l'OM dézingue les auteurs

Rachid Zeroual est en colère, c'est peu de le dire. Alors que l'annonce du report du choc entre l'OM et l'OL n'avait pas encore été faite, le chef des South Winners, le plus important groupe de supporters du club phocéen (plus de 7 000 adhérents), actif depuis 1987, a tiré à boulets rouges sur les supporters marseillais qui ont caillassé le bus lyonnais.

" Contenu embed Twitter "On a tout fait pour que les Lyonnais viennent à domicile pour pouvoir aller chez eux" Avant de se lâcher crûment... "Grâce à des fils de p*** qui veulent se la jouer indépendants à Marseille Ils se sentent forts de faire des enc*** à tout-va.

