OM-OL reporté : bus caillassés, entraîneur ensanglanté... le récit d'une soirée de déferlement de violence

Un déferlement de violence. Aux alentours de 19 heures, ce dimanche soir, soit deux heures avant le coup d'envoi du choc de la 10e journée entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, le car des joueurs rhodaniens a été la cible des supporters phocéens. Un véritable caillassage en règle dans le quartier Sainte-Marguerite Dromel, non loin du stade Vélodrome, comme le rapport L'Equipe.

Contenu embed Twitter "Ce qui est arrivé à Fabio Grosso est complètement inadmissible", a réagi à chaud le président marseillais Pablo Longoria, en zone mixte. Un peu plus tôt dans la soirée, le speaker du stade, plein (64 000 spectateurs), annonçait au public le report de la rencontre.

