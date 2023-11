OM-OL: Oudéa-Castéra veut que le foot 's'inspire du rugby' concernant la gestion des incidents

Un discours musclé. Au lendemain des incidents en marge d'OM-OL, Amélie-Oudéa Castéra est revenue sur le nouveau dérapage dans le foot français. Pas encore "un cas désespéré", la discipline devrait "notamment s'inspirer du rugby" pour la gestion des évènements. "Mon état d'esprit reste la révolte contre ce qui s’est passé.

Il faut poursuivre le travail engagé sur le plan de la sécurité. Il faut un travail avec le mouvement sportif. Il doit y avoir un dialogue exigeant avec les supporters. Ces images écœurantes, ce dégoût, il faut que ce soit une étape clé dans cet effort collectif.

