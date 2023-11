OM-OL : Les bus lyonnais caillassés, le débordement de trop ?

Quelques dizaines de supporters marseillais s'en sont violemment pris au bus des supporters et joueurs lyonnais. Une nouvelle soirée honteuse pour le football français...

Présents sur les lieux, Raphaël Vantard, le correspondant RTL Lyonnais et Hugo Hamelin, correspondant RTL à Marseille, répondent aux questions du journaliste spécialiste sport à RTL, Baptiste Durieux.Publié le 29/10/2023 à 23:30Benzema : les propos de Darmanin "ne peuvent que faire augmenter la fracture en France", estime Florian Gazan

Gérald Darmanin a déclaré qu'il retirerait ses propos si Karim Benzema "twittait" pour "pleurer également" l'assassinat du professeur de français d'Arras.PODCAST - Autour de Florian Gazan, Nicolas Georgereau et Éric Silvestro débriefent la gifle reçue par le Paris Saint-Germain (4-1) à Saint James' Park lors de son deuxième match de Ligue des champions cette saison. headtopics.com

Au micro de RTL, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, est revenu sur la comparaison entre le football et le rugby, en pleine Coupe du monde.DOCUMENT RTL - Grégory Coupet se dit "content que Monsieur Textor ait écouté le club" pour Fabio Grosso

L'ancien gardien but de l'OL Grégory Coupet se confie sur RTL à propos de son ex-coéquipier et nouvel entraîneur de Lyon Fabio Grosso.OL-PSG : la saison de Lyon est-elle déjà terminée après la déroute contre Paris ? headtopics.com

PODCAST - Lyon est dernier au classement de Ligue 1 après une lourde défaite (4-1) face à Paris dimanche 3 septembre. Florian Gazan et Raphaël Vantard analysent la crise profonde que traverse l'OL dans la quotidienne de "On refait le Match".France-Australie : "On sait comment elles jouent et on va bien travailler sur ça", assure Le Sommer

La ministre des Sports condamne les incidents lors du match Marseille-LyonLa ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a qualifié dimanche les incidents en amont du match Marseille-Lyon « d’images révoltantes » et « inadmissibles » qui « nient les valeurs même du foot et du sport ». Lire la suite ⮕

'Des actes inadmissibles': Le match entre Marseille et Lyon annulé après des incidentsLe match entre Marseille et Lyon a été annulé dimanche après les incidents en amont de la rencontre au Stade Vélodrome, quand des projectiles ont visé le bus de l'équipe de l'OL, blessant l'entraîneur Fabio Grosso, et des bus de supporters lyonnais. Lire la suite ⮕

L'OL annonce porter plainte dans les prochains jours après les incidents à MarseilleDans un communiqué, l'OL a annoncé qu'une plainte sera déposée dans les prochains jours après les incidents survenus dimanche soir à Marseille. Le club appelle aussi les instances à une grande sévérité. Lire la suite ⮕

