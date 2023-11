OM-OL: Caillassage, insultes racistes... le témoignage puissant d'un supporter lyonnais après les incidents

"C'était un véritable guet-apens." Les mots sortent de la bouche d'Antoine (le prénom a été modifié). Ce supporter lyonnais d'une trentaine d'années, habitué à faire des déplacements à l'extérieur, était au Vélodrome ce dimanche pour assister à l'Olympico entre Marseille et Lyon.

" "Bougnoules de merde" Installé dans le parcage visiteur à 20 heures sous la bronca des fans marseillais, Antoine a vu plusieurs drapeaux français, "beaucoup plus que d'habitude", être déployés par les supporters des Gones, ainsi que des passeports. "En général, la Marseillaise est chantée une fois par match, là ils l'ont chanté 15 ou 20 fois.

