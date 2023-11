OM-LOSC: le club lillois veut des garanties de sécurité

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninFootball: le collectif Rouge direct affirme qu'il est "urgent" de commencer à sanctionner l'homophobie dans les stades

LAVOIXDUNORD: Lille : le LOSC réclame des garanties sur la sécuritéLa direction nordiste a envoyé un courrier à la sous-préfète des Bouches-du-Rhône ce mercredi pour avoir la certitude « que l’intégrité physique de la délégation lilloise et de ses supporteurs soit totalement assurée. »

RMCSPORT: Lille: Létang attend des garanties sur la sécurité avant le match du Losc à MarseilleComme indiqué par L’Equipe, Olivier Létang a adressé un courrier à la préfète des Bouches-du-Rhône Frédérique Camilleri pour avoir des garanties sur la sécurité du match Marseille-Lille prévu ce samedi en Ligue 1.

BFMTV: Météo Nord-Pas-de-Calais: des nuages ce mardi, jusqu'à 14°C à Lille et 15°C à CalaisVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 31 octobre 2023 à Lille et sa région sur BFM Grand Lille, la première chaîne d’information de la région lilloise.

BFMTV: Météo Nord-Pas-de-Calais: des nuages et quelques averses ce mercredi, jusqu'à 14°C à Lille et 15°C à CalaisVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du 1er novembre 2023 à Lille et sa région sur BFM Grand Lille, la première chaîne d’information de la région lilloise.

LEQUIPE: Le LOSC veut des garanties sur la sécurité avant d'aller à MarseilleInquiet avant d'aller jouer à Marseille samedi, après l'attaque du car lyonnais aux abords du Vélodrome dimanche, le LOSC souhaite être rassuré pour la sécurité de son déplacement.

ONZEMONDIAL: OM : le LOSC met la pression pour son arrivée au VélodromeLe LOSC met la pression aux autorités locales pour son déplacement au Stade Vélodrome après les incidents du sur le bus de l'Olympique Lyonnais.

