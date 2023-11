Olemps. Jeunes talents : quatre candidats retenus lors du casting

"C’est le moyen de détecter de jeunes artistes qui échappent à notre réseau habituel", précisait Florent, "c’est allé au-delà de nos espérances pour cette première car 15 candidats (es) se sont présentés entre 16 heures et 19 heures !".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LILLE_ACTU: Les jeunes créent deux fresques colorées sur le mur d'une école dans l'OiseAvec le centre social de Songeons, les jeunes ne s'ennuient pas. Après le Hip-Hop et le Beat Box, ils s'initient au Street Art et créent deux fresques à l'école de Grémévillers.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Un étudiant séquestré dans son studio à Tours : deux jeunes hommes condamnésDeux hommes ont été condamnés à six et douze mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Tours (Indre-et-Loire) lundi 30 octobre 2023 pour avoir séquestré et dépouillé un étudiant dans son propre studio dans la nuit du 25 octobre 2023. Les deux prévenus auraient tendu une embuscade au jeune homme qui venait de les aider.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Rixe à Bordeaux : trois jeunes blessés au couteau dans le quartier des Bassins à flotTrois étudiants âgés de 19 et 20 ans ont été blessés au couteau dans une bagarre qui a éclaté à la sortie d’un bar, dans le quartier des Bassins à flot, ce mercredi 1er novembre, vers 2 heures du matin, à Bordeaux.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Deux jeunes lancés dans l’aventure de l’entreprenariatC’était il y a un an, jour pour jour (1er novembre 2022) quand Amélie et Nicolas, enfants du pays, se sont lancé le défi de reprendre le magasin Bébé 9 d’Onet-le-Château, le spécialiste de la puériculture.On les...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Dans le Puy-de-Dôme, les cabines de téléconsultation dans les pharmacies se développentLes cabines de téléconsultation se multiplient dans les pharmacies. Le phénomène prend de l’ampleur dans les villes aussi bien qu’à la campagne. Face au manque chronique de médecins généralistes, les officines s’adaptent...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

BFMTV: Paris: un corps découvert dans une voiture lors d'un incendie dans le 13e arrondissementINFO BFM Paris Ile-de-France - Un corps calciné a été retrouvé dans un véhicule, alors que les pompiers intervenaient pour un incendie dans un parking.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕