– OL : pour la ministre des Sports, le foot devrait s'inspirer du rugby

La polémique est énorme autour de l'Olympico entre l'OM et l'OL qui n'a pas eu lieu après le caillassage du bus lyonnais quii a provoqué, notamment, la blessure sérieuse de Fabio Grosso. Une soirée également entachée de polémiques racistes avec le parcage des supporters lyonnais pointé du doigt pour plusieurs dérapages.

pour condamner cette soirée noire sans réserve, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a remis le couvert ce lundi matin dans le cadre de la conférence de presse de bilan de la Coupe du monde de rugby.

, la ministre a d'ailleurs indiqué que le ballon rond ferait bien de s'inspirer, sur ce genre de thématique, du ballon ovale...« Le foot n'est pas un cas désespéré mais il devrait s'inspirer d'autres disciplines, notamment du rugby. Mon état d'esprit reste la révolte contre ce qui s’est passé. J’ai une pensée pour Fabio Grosso, Raffaele Longo, l’OL et les supporteurs, qui étaient venus partager un bon moment de sport. headtopics.com

