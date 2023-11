– OL : les réactions après les incidents en marge du match reporté

Un fiasco grandement condamné par les sphères politiques et sportives. Le duel des Olympiques entre Marseille et Lyon, en clôture de la 10e journée de Ligue 1 ce dimanche 29 octobre, a été reporté par les instances sportives après les incidents survenus en marge de la rencontre.

Côté phocéen, l’OM a déploré «les incidents inadmissibles qui se sont déroulés aux environs du stade», condamnant «ces comportements de violence qui n’ont aucunement leur place dans le monde du football et dans la société». Des agissements condamnés par la classe politique et sportive. La scène politique s’est également insurgée après les incidents.

