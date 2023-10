OL : 'Les joueurs se cachent derrière leur petit doigt en permanence', fracasse Manu Petit

Ligue des Champions : Le Barça facile contre Donetsk, Griezmann et Morata sauvent encore l'Atletico et Leipzig l'emporte sans forcer... L'essentiel de la J3 (mercredi soir)Ligue 1 : "Lyon n’est plus un concurrent de l’OM", Rothen assure qu’il n’y a pas match

France Actualités

A Baïkonour, les derniers Russes s'en vont petit à petitIlot habité dans un désert et vestige d'un âge d'or révolu, la ville de Baïkonour, administrée par la Russie et attenante au cosmodrome loué par Moscou au Kazakhstan, se vide doucement de ses habitants russes.

Natation : pour un petit centième Grousset domine Manaudou aux Championnats de France en petit bassinDéjà vainqueur du 100 m papillon et du 100 m quatre nages jeudi, Maxime Grousset a enlevé le 50 m nage libre devant et Florent Manaudou ce vendredi à Angers, aux Championnats de France en petit bassin.

'Les tournois sont les tournois': pour Contepomi, l'Irlande et la France restent les deux meilleures...Si l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se disputeront le titre mondial samedi au Stade de France, l'Irlande reste la meilleure équipe du monde devant la France, selon Felipe Contepomi, légende du rugby argentin.

Impôt : les nouveaux droits de l'administration fiscale pour traquer les fraudeurs sur les réseaux sociauxAlors que l'expérimentation devait s'arrêter en février prochain, la Direction générale des finances publiques serait autorisée à prolonger de deux ans la collecte de données sur les plateformes en ligne afin d'y débusquer la fraude fiscale, ce, sur un périmètre élargi et avec des outils nouveaux. Explications.

Banque : les superviseurs pointent les risques que créent les géants de la techÀ nouveaux acteurs, nouveaux risques. Les « big tech » s'affirment comme de vrais concurrents des banques en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, leurs modèles commencent à inquiéter. Entre dérapage sur les prix et conflits d'intérêts.

Astérix est dans les bacs, les libraires de Montpellier sont dans les starting-blocks'L'iris blanc', dernier épisode du héros gaulois, est disponible et en bonne place chez Sauramps comme à la Fnac...