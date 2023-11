– OL : la LFP réclame des grosses sanctions après les incidents !

Depuis le communiqué actant l'arrêt de la rencontre entre l'OM et l'OL, la LFP s'était montrée plutôt discrète sur la polémique de l'Olympico arrêté. Ce lundi,, le directeur général de la LFP, qui n'a pas mâché ses mots en réclamant des sanctions exemplaires. « Avant toute chose, nous avons eu une pensée pour Fabio Grosso et son adjoint.

Enfin, Arnaud Rouger assure que la Ligue se constituera « partie civile dans ce dossier, comme nous le faisons systématiquement en cas d’incidents graves, l’atteinte à l’image du football étant incontestable ». Tandis que les actes racistes des supporters lyonnais qui font polémique vont donner lieu à une action de la commission de discipline. « Dès que des faits racistes ou homophobes sont constatés, la commission de discipline s’en saisit.

Incidents OM-OL: la LFP exige 'des sanctions fortes' contre les auteurs de 'ces actes inqualifiables'Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, prend la parole en exclusivité pour RMC Sport au lendemain des graves incidents survenus à Marseille, lesquels ont conduit au report du choc entre l'OM et l'OL, dimanche soir. Lire la suite ⮕

OM-OL: les Lyonnais ont-ils demandé le report du match? Explication du quiproquo entre Textor, la LFP et...Le choc entre l’OM et l’OL, prévu ce dimanche en Ligue 1, a été reporté après le caillassage du bus des Gones. John Textor, le propriétaire du club lyonnais, assure que son équipe voulait tout de même disputer le match. Une version contredite par la Ligue de football professionnel et l’arbitre... Lire la suite ⮕

ENTRETIEN. Open de Brest : « Sportivement, c’était une superbe édition », se félicite Arnaud ClémentDes matches serrés, du spectacle et une finale accrochée, Arnaud Clément est un directeur de tournoi satisfait au moment de faire le bilan de l’édition 2023 de l’Open de Brest. Lire la suite ⮕

Ligue 1 : stade plein, bus caillassés, entraîneur blessé... le match entre l'Olympique de Marseille et l'OlympIl n'y aura as de rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. La LFP a décidé de remettre le match à plus tard alors que le bus de l'Olympique Lyonnais a été caillassé. L'entraîneur de l'OL a été sérieusement blessé. Lire la suite ⮕

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra veut responsabiliser les clubs et les supportersInvitée de France 2 ce lundi, au lendemain de l'attaque du car de l'équipe lyonnaise, qui a provoqué le report d'OM-OL, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra estime qu'il faut « une réponse globale et sans concession, dans laquelle la LFP prend toute sa part ». Lire la suite ⮕

OL-OM: des supporters lyonnais auteurs de gestes racistes au Vélodrome, le club sanctionné ?Après le caillassage des cars de l’équipe et des supporters de l'Olympique Lyonnais avant le match finalement reporté entre l’OM et l’OL dimanche soir, certains fans des Gones ont été les auteurs de mimiques de singes et de saluts nazis dans leur parcage, à l’intérieur du stade Vélodrome. La LFP... Lire la suite ⮕