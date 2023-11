– OL. « La honte » : la presse fustige le caillassage du bus lyonnais aux abords du Vélodrome

C’était une sale soirée, à la fois pour l’OL et pour l’OL. Alors que « l’Olympico » était censé offrir une belle fête de football, et que les autorités avaient fait l’effort d’autoriser le déplacement des supporters lyonnais,À quelques centaines de mètres du Vélodrome, le bus des Gones a été caillassé.

Le choix a été fait de reporter la rencontre, et, ce lundi 30 octobre, le temps est à l’analyse. Le constat est le même partout, du côté de la presse française. Le quotidien L’Équipe titre sa une :avec une photo impressionnante du technicien lyonnais, le visage ensanglanté et les yeux fermés.

« Il faut vraiment être des bas du front, des abrutis de concours, pour estimer qu’il n’y a pas assez de haine dans ce monde, actuellement, et que le football du dimanche soir vaut que le sang coule, même légèrement. Il faut avoir été absent le jour de la distribution de l’intelligence mais, pour la bêtise, n’avoir jamais manqué un jour, pour faire du parcours d’un car de joueurs de foot le théâtre d’une guérilla urbaine. headtopics.com

« une soirée chaotique ». « Les 63 000 spectateurs qui avaient leur billet pour ce classique de Ligue 1, en ont été privés dimanche à cause de la bêtise de supporters irresponsables »,« Voilà le football retombé dans ses travers, comme si l’heureux épisode avec les Grecs n’était qu’une parenthèse enchantée dans un monde de brutes au QI proche du néant.

L'Olympique de Marseille doit s'imposer pour s'accrocher à la première partie de tableau. Lyon, de son côté, est à la recherche de sa première victoire. Marseille – Lyon : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match de Ligue 1 en direct ?Avant l'Olympico de Ligue 1 entre Marseille et Lyon, le bus de l'OL a été caillassé à son arrivée au Stade Vélodrome.

L'entraîneur italien Fabio Grosso écarte Rayan Cherki pour le match contre MarseilleFabio Grosso a décidé de ne pas retenir Rayan Cherki dans le groupe de 23 joueurs convoqués pour le choc de dimanche entre Marseille et Lyon. Duje Caleta-Car et Aisnley Maitland-Niles ne seront pas non plus du voyage. Lire la suite ⮕

