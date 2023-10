– OL : la chasse à 'la taupe', son rêve à Lyon… Les mots d’Henrique avant de défier ...

L’OL rêve de se relancer contre l’OM à l’heure où les Gones réalisent le pire début de saison de leur histoire en Ligue 1. Dernier du championnat avec 3 points en 9 rencontres, le club du Rhône accuse déjà un retard de 5 longueurs sur le premier non-relégable. Avant de se déplacer au Vélodrome pour affronter les Phocéens, c’est Henrique qui était en conférence de presse ce vendredi.

« On est conscient de notre situation dans le championnat. On a vu ce que le président a dit. On sait qu’il faut travailler tous les jours et croire dans le travail qu’on a fait dans la semaine. C’est comme ça qu’on va réussir à faire des choses », a lâché le Brésilien comme le rapporte au sujet de la course au maintien alors que John Textor ne veut lui pas entendre parler de la Ligue 2.

« Le coach se sent-il trahi ? Moi personnellement, je sais que des choses qui viennent de l'extérieur ne sont pas bonnes pour le club. Nous sommes dans un projet. Si, on est tous dans le même projet, on sera uni pour donner le meilleur pour le club », a analysé le latéral brésilien, qui a été lance par Grosso cette saison, lui qui n’était pas dans les plans de Laurent Blanc. headtopics.com

« J’aime trop ce club, ma fille est une petite Lyonnaise. Je suis très content d’être ici et on verra ce qu’il se passe. (…) Est-ce le moment le plus dur de sa carrière ? Oui, c’est le plus dur. On a envie de faire des bonnes choses dans un club qui nous apporte beaucoup de choses. Ça fait du mal d’être dans ce classement », a reconnu Henrique visiblement prêt à changer la donne sous Fabio Grosso.

France Actualités

Lire la suite:

OnzeMondial »

Amazon recrute en masse avant Noël près de Lyon, voici les postes et salairesLe site de e-commerce recrute des saisonniers dans la région de Lyon et partout en France avant les fêtes de fin d'année. Amazon a aussi des besoins de postes en CDI. Lire la suite ⮕

OL : Pour Fabio Grosso, Lyon est 'allé de l'avant' après l'affaire de la taupeEn conférence de presse ce vendredi, Fabio Grosso est revenu sur la situation du vestiaire de l'OL et son avenir à la tête des Gones. Lire la suite ⮕

Les images de Gaza avant et après les frappes israéliennesVIDÉO - Des images prises par des satellites montrent l’ampleur des destructions à Gaza, à la suite des frappes israéliennes. Ces destructions sont la réponse aux attaques terroristes du Hamas perpétrées sur le sol israélien le 7 octobre dernier Lire la suite ⮕

Inde : les partis d'opposition ciblés par de multiples perquisitions avant les électionsPlusieurs figures des partis d'opposition au BJP de Narendra Modi ont été visées par des procédures judiciaires juste avant d'importantes élections locales. L'opposition dénonce l'instrumentalisation politique par le parti au pouvoir des institutions censées être indépendantes. Lire la suite ⮕

Blues Camp 2023 : les stagiaires réunis à Villeneuve avant les concerts à TournonLes stagiaires du Blues Camp se perfectionnent au sein du lycée villeneuvois avant les concerts de samedi dans la cité tournonaise. Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕