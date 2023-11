– OL : « L’impression que si les mecs avaient pu nous tuer... » Un supporter lyonnais sous le choc...

Pour les centaines de supporters de l'OL qui ont fait le déplacement (ce qui n'excuse en aucune façon les dérapages racistes de certains), la soirée a tourné au cauchemar avec le caillassage des bus qui ont conduit à l'annulation de la rencontre., un des supporters témoigne, racontant le cauchemar de dimanche soir.

Par ailleurs, le supporter raconte que le convoi des fans de l'OL n'a pu rentrer qu'à 8h dans la cité des Gaules, après avoir attendu une bonne partie de la nuit à Marseille. « C’était un peu la pagaille car certains bus n’étaient pas en état de toute façon. Vers 3 heures, des bus de remplacement sont arrivés. On a encore attendu car un portail était fermé. On est arrivés vers 8 heures à Lyon.

