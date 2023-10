OL : l'arbitre de l'Olympico est connu !

Le choc des extrêmes au programme ! Bon dernier de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, qui traverse sa pire crise depuis 40 ans et sa remontée dans l'élite du football français, se déplace dans le sud de la France pour affronter l'Olympique de Marseille, qui va mieux depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso sur son banc.

Le tout dans un Vélodrome qui sera plein à craquer pour une affiche orchestrée par... François Letexier. Le jeune arbitre de 34 ans a été nommé par la Ligue de Football Professionnel pour officier sur ce duel. L'an dernier, il avait déjà été au sifflet du choc entre les deux équipes au Vel, les Phocéens l'avaient alors emporté sur le score de 1-0.

Lire la suite:

OnzeMondial »

| L'Olympique de Marseille remporte une victoire importante (3-1)L'OM a assuré, profitant d'une équipe grecque réduite à 10, pour s'imposer (3-1) pour la première fois de la saison en Ligue Europa. Lire la suite ⮕

Europa League, Olympique de Marseille - AEK Athènes : Vitinha, porte de placard fracasséL'attqautn portugais Vitinha a signé l'une de ses meilleures performance de la saison pour sa première titularisation en coupe d'Europe. A point nommé. Lire la suite ⮕

Bouches-du-Rhône: des milliers de coureurs attendus dimanche pour la course Marseille-CassisVIDÉO - 20.000 coureurs sont attendus ce dimanche 29 octobre pour parcourir les 20 km entre Marseille et Cassis. Elle est considérée comme l'une des courses les plus difficiles d'Europe. Lire la suite ⮕

Bouches-du-Rhône: 20.000 coureurs attendus dimanche pour la course Marseille-CassisVIDÉO - D'ici trois jours, la 44e édition de la course partira depuis l'Orange Vélodrome. Une course de 20km qui se veut populaire et conviviale. Lire la suite ⮕

- AEK Athènes : Vitinha permet aux Olympiens de faire la course en tête !L'Olympique de Marseille mène pour le moment sur sa pelouse face à l'AEK Athènes. Lire la suite ⮕

OL: la conférence de presse de Grosso en pleine tourmente et avant le choc contre l'OM en liveDernier du classement en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace à Marseille ce dimanche en clôture de la dixième journée et tentera de décrocher un premier succès cette saison. A deux jours de l'Olympico, Fabio Grosso fait face à la presse alors que les Gones ont connu une semaine mouvementée et... Lire la suite ⮕