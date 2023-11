OL : 'c'est de la corruption, c'est du vol', le craquage dingue de John Textor après l...

L’énorme coup de gueule de John Textor. Dans la nuit, dans un match totalement fou, Palmeiras a renversé Botafogo (3-4) alors que l’équipe de l’Américain menait 3 à 0. De quoi rendre totalement fou John Textor, à la fin du match, il est descendu sur la pelouse. « Ce n’est pas le carton rouge qui a changé le match, c’est de la corruption. C'est du vol. L'arbitre doit démissionner demain, ce championnat est une blague.

Cette défaite n’arrange pas les affaires de Botafogo qui voit revenir Palmeiras à seulement 3 points. Leader avec beaucoup d’avances il y a encore quelques semaines, le club de John Textor voit le championnat brésilien totalement relancé à quelques journées de la fin. Si Botafogo n’est pas sacré en fin de saison, ce match risque de beaucoup faire parler… Si Botafogo n’est pas sacré en fin de saison, ce match risque de beaucoup faire parler.

