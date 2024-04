Okfe : une passation plus qu'une vente

L'émotion de la soirée de fermeture est encore présente dans les murs d' Okfe , devenu une institution après plus d'une décennie d'existence à Millau . Pour cause, si l'affaire a désormais changé de mains, David Capony et Greg Viguié ne sont pas bien loin pour donner un coup de main aux repreneurs, Tony Condamines et Jordan Bonneviale.

"Ce sont comme deux petits papas avec nous, aucun autre vendeur n'aurait fait ça, c'est une passation plus qu'une vente", sourit Jordan Bonneviale Difficile d'oublier six années à la tête de cette affaire qui vit autant en journée qu'en soirée. "On est très admiratif de ce qu'ils ont fait" Les meuleuses, ponceuses s'activent et les bonnes âmes de passage, qu'elles soient de la famille ou des amis, sont toujours prêtes à donner un coup de main. Les jeunes nouveaux patrons donnent une petite fraîcheur à l'ancien primeur qui occupait ces mêmes locaux avant que Yannick Chopin lui donne une tout autre allure en 201

