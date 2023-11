Oise : Tirs de carabine à plomb sur un chat, la propriétaire « sous le choc »

Le 18 octobre dernier, Banzaï, un chat qui avait disparu depuis quatre jours, est réapparu blessé dans l’immeuble de sa propriétaire à Crépy-en-Valois (Oise). Le félin avait reçu neuf plombs de carabine, rapporte Actu Oise ce vendredi. Sa maîtresse, 34 ans, s’est dite « sous le choc » et a déposé plainte pour faits de cruauté sur un animal.

La propriétaire de Banzaï a indiqué que des tirs sont parfois entendus dans le parc mitoyen, où sont aussi retrouvés des cadavres de pigeons.Elle a exhorté le voisinage à « faire attention ». Cinq plombs ont pu être retirés du corps du chat, des soins qui ont coûté près de 500 euros à la trentenaire. Solidaires, ses voisins se sont cotisés afin de payer de futures interventions.

