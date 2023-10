OGC Nice en direct: Ligue 1 - Football

...les visiteurs prennent les choses en mains et font tourner le ballon au milieu de terrain face à des Auvergnats solidement organisés.C'est parti pour ce match de la 10e journée de Ligue 1 entre Clermont et Nice ! Les Niçois engagent...Les joueurs et les officiels pénètrent sur la pelouse de Gabriel-Montpied.

Du côté de l'OGC Nice, ce sera un 4-3-3 avec Bulka - Rosario, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Ndayishimiye, Sanson - Laborde, Guessand, Boga.Passons tout de suite aux compositions d'équipes en commençant par celle de Clermont qui évoluera en 3-5-2 avec Diaw - Pelmard, Seidu, Caufriez - Konaté, Gonalons, Gastien, Magnin, Allevinah - Cham, Nicholson.

🚨 Clermont-Ferrand - OGC Nice : les compos officielles !Découvrez les compositions officielles de Clermont-Ferrand - OGC Nice, le match d'ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

Hamas : sept matchs de suspension pour le joueur de l'OGC Nice Youcef AtalSon club a décidé le 18 octobre de le suspendre jusqu'à nouvel ordre, après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas.

