Offres exceptionnelles sur les tablettes de dessin XPPEN

XPPEN propose aux artistes confirmés comme aux graphistes débutants des solutions adaptées à leurs besoins.

A l'occasion du Black Friday qui arrive à grands pas, le constructeur vous propose plusieurs offres choc qui font baisser les prix de ses produits phares à des niveaux encore jamais vus ! Vous souhaitez faire progresser vos projets et proposer de bien meilleures illustrations ? XPPEN, marque numéro un dans le domaine des tablettes de dessin, a plusieurs solutions pour vous permettre de laisser libre cours à votre imagination. Le constructeur propose actuellement des offres exceptionnelles sur ses produits haut de gamme dotés de 16 000 niveaux de pression et de la puce intelligente X3 Pro. Du 10 novembre au 1ᵉʳ décembre inclus, profitez d'une réduction de 10% sur ces tablettes pour améliorer votre équipement et délivrer votre potentiel créatif.L'Artist Pro 16 (Gen2) vous offre une surface d'affichage très importante pour vous permettre de dessiner sans limites. Avec son écran de 16 pouces, vous disposez d'une dalle à la fois précise et très lumineus

:

FRANDROİD: Le Black Friday : dates, participants et meilleures offresDécouvrez les dates du Black Friday 2023, les participants à l'événement et comment trouver les meilleures offres en fonction de vos besoins et de votre budget.

La source: Frandroid | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: Black Friday 2023 : les meilleures offres de la Fnac en avant-premièrePour cette édition 2023, les marchands en ligne ont prévu de dévoiler toutes leurs meilleures offres du 17 au 27 novembre. Cela dit, certaines d’entre elles, à l’image de la Fnac proposent d’ores et déjà des bons plans en avant-première. Profitez d'une remise de -44% sur le Pack Philips Hue chez la Fnac.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

FRANDROİD: Unistellar casse le prix de ses télescopes connectés pour le Black FridayLes télescopes connectés ont deux raisons d'être : franchir la barrière de la pollution lumineuse sans avoir recours à un matériel de professionnel et permettre à n'importe qui, même à ceux qui n'ont jamais utilisé de télescope de leur vie, de se lancer dans l'observation des étoiles.

La source: Frandroid | Lire la suite »

CLUBİC: Promotions incroyables sur les produits Teufel à l'occasion du Black FridayDécouvrez les différentes offres promotionnelles sur les produits audio de la marque Teufel à l'occasion du Black Friday . Enceintes, barres de son, ensembles home-cinéma, profitez de réductions impressionnantes pour obtenir le meilleur son possible chez vous ou en extérieur.

La source: Clubic | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Conseils pour ne pas se faire arnaquer lors du Black FridayChaque année encore, le Black Friday , qui tombe le vendredi 24 novembre, et le Cyber Monday, qui a lieu le lundi 27 novembre, lanceront la période des achats de Noël. Mais attention à ne pas vous laisser avoir par des promotions trop alléchantes. Voici nos conseils pour ne pas vous faire arnaquer.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

GQ_FRANCE: Le Black Friday : une occasion de rafraîchir sa garde-robe à prix réduitsLe Black Friday est une bonne occasion pour rafraîchir sa garde-robe à prix réduits. Découvrez les offres disponibles en ligne et ne manquez pas les meilleures promotions.

La source: GQ_France | Lire la suite »