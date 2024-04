Offre spéciale : Xbox Series X avec Cyberpunk 2077 et Assassin's Creed Mirage chez Fnac

Aujourd'hui chez Fnac , vous pouvez commander la Xbox Series X en pack avec les jeux Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition et Assassin's Creed Mirage pour 559,99 € + 50 € de bonus pour les adhérents. La Xbox Series X est une console de salon dernière génération, équipée d'un lecteur de disque. Elle est rétrocompatible avec les jeux jusqu'à la première Xbox et ici vous avez deux jeux récents offerts.

Accès au Xbox Game Pass sur abonnementC'est une offre très intéressante qu'il ne faut pas négliger si vous cherchez une console de jeu récente, puissante et, ici, bien accompagnée. Retrouvez cette promotion chez Fnac qui contient trois choses :Le jeu Cyberpunk 2077 Ultimate Edition comprenant le jeu de base ainsi que l'extension Phantom Liberty. Valeur du titre : 59,99 €.Bien sûr avec la console vous avez une manette Xbox Series officielle et un câble pour jouer en filaire. Vous pouvez y mettre des piles ou une batterie rechargeable pour l'utiliser en sans-fil/Bluetoot

Fnac Xbox Series X Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Mirage Console De Jeu Rétrocompatible Xbox Game Pass

