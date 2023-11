Offre exceptionnelle sur la trottinette électrique Ninebot Segway Max G2

Vous cherchez une trottinette électrique de qualité offrant de belles performances et une excellente autonomie ? Vous ne voudrez pas manquer cette offre XL que propose en ce moment AliExpress sur la Ninebot Segway Max G2, qui, pour Single Day, voit son prix chuter plus bas que jamais.. Pendant une semaine, le e-commerçant affiche sur son site des réductions de folie sur de nombreux produits. Parmi les best-sellers, les appareils high-tech se sont rapidement hissés sur les marches du podium.

Smartphones, tablettes, ordinateurs, objets connectés et autres sont disponibles à prix cassés. Si c’est une trottinette électrique qui vous fait envie, sachez que le modèle haut de gamme Ninebot-Segway Max G2 profite également d’une remise XL pour l’occasion. Affichée à 665 euros, un coupon vendeur ainsi que leC’est clairement l’affaire du siècle puisqu’en temps normal, elle coûte 899 euros. En la prenant pendant le Single Day, vous réalisez donc une économie monstre de 347 euros, soit un rabais de -40%. C’est tout simplement le prix le plus bas de l’anné

:

MAGAZİNECAPİTAL: Veolia : lancement d'une offre de rachat sur une souche d'obligations hybridesRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

CLUBİC: Offre d'abonnement Antivirus Kaspersky Premium avec des réductionsLa qualité de l'antivirus de Kaspersky n'est plus à démontrer, et vous allez être surpris par les fonctionnalités additionnelles incluses dans Kaspersky Premium permettant de rendre vos achats en ligne plus sûrs. 👉

La source: Clubic | Lire la suite »

BFMTV: Le casque Bose Bluetooth vous intéresse ? Cette offre est donc faite pour vousVotre monde sonore réinventé à petit prix : c’est l’offre que vous propose Cdiscount avec le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II.

La source: BFMTV | Lire la suite »

FRANDROİD: Le MacBook Air M2 d’Apple en version 16 Go de RAM est à son meilleur prix avant le Black FridayBoulanger propose une belle offre sur le MacBook Air M2 version 2022 avec 16 Go de RAM juste avant le Black Friday. Le prix : 1 299 euros au lieu de 1 529 euros.

La source: Frandroid | Lire la suite »

FRANDROİD: Promotion sur le robot-aspirateur Roborock S8 sur AliexpressLe robot-aspirateur Roborock S8 est proposé à moins de 500 euros sur Aliexpress pendant le Single Day . Profitez de cette offre avec le code promo FR100.

La source: Frandroid | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Le nouveau RER NG fait sensation à la gare Haussmann-Saint-LazareLe nouveau RER NG (Nouvelle Génération) a été présenté en grande pompe à la gare Haussmann-Saint-Lazare en présence de personnalités importantes. Ce train, construit par Alstom, a été spécifiquement conçu pour l'Île-de-France et offre plus de place, plus de vitesse et plus de connectivité.

La source: 20minutesparis | Lire la suite »