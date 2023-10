"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc...

"Il est anormal qu’un musulman soit antisémite" Le recteur de la grande mosquée de Paris était l'invité de @BFMTVPlan anti-émeutes: Élisabeth Borne annonce la possibilité d'un "encadrement de jeunes délinquants par des militaires" pour "transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi"Marion Maréchal (vice-présidente de Reconquête): "L'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, fait un calcul électoral bien dégueulasse, en refusant de condamner la dimension terroriste du Hamas"Offensive israélienne à Gaza: "On sent une accélération du tempo", pour le général Olivier de Bavinchove (ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN)Gaza: "La situation est absolument critique à l'heure où nous parlons", affirme Marc Rubin, directeur adjoint du bureau régional de l’UNICEF à Amman (Jordanie)Bombardements à Gaza: "On n'avait jamais entendu autant d'explosions à une telle fréquence depuis une semaine et demie", indique Maxime Brandstaetter (envoyé spécial BFMTV à Ashdod)Appel d'Emmanuel Macron à une trêve humanitaire à Gaza: "Ce qu'on demande, c'est un véritable cessez-le-feu", affirme Louise Bichet (responsable du pôle Moyen-Orient pour Médecins du Monde)Frappes sur Tel-Aviv: "L'objectif des Israéliens est de réussir à réduire le nombre de points de tir en simultané possibles du Hamas", pour l'ancien pilote de chasse Pierre-Henri Chuet"On a dû trouver un endroit pour se cacher": Quatre personnes ont été blessées par l’explosion d’une roquette sur un immeuble d’habitation de Tel-Aviv"C'est une interdiction politique": les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne prévue samedi à Paris s'expriment après l'interdiction décidée par la préfecture

- Guerre Israël-Hamas : Tsahal continue de préparer l’offensive terrestre contre le Hamas«Nous préparons une incursion terrestre», a déclaré mercredi soir le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. En attendant cette opération, promise à maintes reprises, l'armée israélienne bombarde sans relâche Gaza. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : une offensive terrestre dans Gaza se prépare, Biden appelle à épargner les civilsMercredi soir, Netanyahu a indiqué qu’Israël préparait « une incursion terrestre » dans la bande de Gaza Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : l’offensive de Tsahal à Gaza entre incursions, préparation et questionsConfronté à un dilemme depuis l’attaque du Hamas, Netanyahu laisse planer la menace d’une offensive terrestre sans pour autant la mettre à exécution. Explications avec Thibaut Fouillet, expert en stratégie militaire. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: l'incursion israélienne à Gaza, préambule à une offensive terrestreL’armée israélienne poursuit ses bombardements sans relâche contre la bande de Gaza. On dénombre plus de 7 000 morts selon le ministère de la Santé palestinien. Et les frappes ont été accompagnées tôt ce jeudi matin 26 octobre d’une brève incursion terrestre israélienne. Une colonne de chars est entrée dans le nord de l’enclave palestinienne. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : Macron n’a « pas prévu d’envoyer des militaires français » contre le HamasLa « coalition internationale » voulue par Emmanuel Macron n’implique pas d’envoyer des forces françaises armées au Proche-Orient, a reprécisé le chef de l’État. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : «les civils seront relâchés sans aucun doute», déclare le numéro deux du Hamas«Nous n'avons pas d'intérêt à les garder», assure Moussa Abou Marzouk, lors d'un entretien exclusif accordé à Complément d'enquête. Lire la suite ⮕