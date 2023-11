Octobre 2023 : le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré dans le monde

Les mois se suivent et se ressemblent. Octobre 2023 est le mois d'octobre le plus chaud jamais mesuré dans le monde, annonce l'observatoire européen Copernicus. Avec une moyenne de 15,38°C à la surface du globe, le mois écoulé dépasse le record précédent d'octobre 2019 de 0,4°C, soit une marge très importante pour les températures mondiales qui oscillent habituellement de quelques dixièmes de degré seulement.

Octobre 2023 est "1,7°C plus chaud que la moyenne d'un mois d'octobre sur la période 1850-1900", avant l'effet des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, a ajouté Copernicus. La température moyenne mondiale depuis janvier est en outre la plus chaude jamais mesurée sur les dix premiers mois de l'année, 1,43°C au-dessus du climat des années 1850-1900, et plus proche que jamais de la limite emblématique de l'accord de Paris (+1,5°C de moyenne sur plusieurs décennies), a annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus. >>Plus d'informations à venir sur BFMTV.co

