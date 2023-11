Océano Loisirs se dote d'hébergements insolites pour prolonger les séjours de ses visiteurs

25 diligences équipées comme des mobile-homes et autant de chalets vont permettre de proposer des nuitées aux visiteurs d'Ogliss park et O'Fun park. (Océano Loisirs)Le 1er mai 2024, les nostalgiques de la série télé « La petite maison dans la prairie » pourront investir l'une des 25 diligences ou l'un des 25 chalets en bois du nouvel O'Tel park.

Situé dans une prairie à l'orée de l'un de ses deux parcs d'attractions, le site de 3 hectares prévoit 50 hébergements de plein air, d'une et deux chambres, pour accueillir les visiteurs d'O'Fun park ou d'O'Gliss park.

Le projet s'accompagne de la construction d'un restaurant de 550 m2 au bord du lac du parc d'aventures pour le dîner et le petit-déjeuner des hôtes mais aussi pour accueillir des manifestations d'entreprise jusqu'à 500 personnes. S'y ajoute la création de 3 salles de réunion de 50 m2 modulables pour accueillir de 50 à 150 participants. headtopics.com

Les travaux ont débuté en octobre et les premières roulottes et cabanes fabriquées par le vendéen Cistebois à la Roche-sur-Yon seront implantées en janvier 2024. Le groupe vise 70 % d'occupation pour la première année d'exploitation. Si le concept séduit, 50 roulottes et chalets supplémentaires sont déjà prévus pour 2026. Et les dirigeants qui revendiquent 320.000 visiteurs pour la saison 2023 sont ambitieux.

Créé en 2002, O'Fun park est ouvert de début avril à fin septembre et à la Toussaint tandis qu'O'Gliss park né en 2016 est ouvert 70 jours, de fin juin à début septembre. Les deux parcs d'attractions ont accueilli 320.000 visiteurs en 2023 dont 210.000 pour le seul parc aquatique. headtopics.com

Les activités au centre de loisirs de Laroque-d’OlmesLes activités au centre de loisirs de Laroque-d’Olmes font le plein durant les vacances. Abrité dans le château du parc municipal, ce service de la mairie démontre son utilité et son intérêt. Dans le sillage de Fabienne, responsable du centre de loisirs, tous les animateurs et animatrices s’investissent généreusement à appliquer un programme néanmoins flexible ne serait-ce qu’en fonction de la météo. Des ateliers manuels, culturels, des sorties telle celle programmée tant attendue qui verra les enfants visiter le parc Australien des kangourous. Des activités pour tous les goûts. Grand succès pour les Kapla Il en est malgré tout une qui mit tout le monde d’accord, c’est l’atelier Kapla, la fameuse planchette qui fait jouer des millions de petits bâtisseurs, avec en toile de fond les pays participants à la Coupe du monde de rugby. Initiée à la MJC par le centre de loisirs Laroquais, cette journée a vu la participation de celui de Lavelanet et de Villeneuve-d’Olmes, cet atelier présenté par une association Haute-Garonnaise et animé par un expert jeunesse et Kapla, a réuni une soixantaine d’enfants. Universel et accessible à tous, Kapla est un outil pédagogique idéal. "Ce jeu encourage le joueur à explorer et à dépasser ses propres limites. Construire avec ces planchettes stimule la créativité, l’ingéniosité, la logique, et la persévérance", affirme Fabienne Lire la suite ⮕

Démarches administratives, loisirs, santé : des ateliers à Bayeux pour bien préparer sa retraiteLes caisses de retraite avec le CLIC du Bessin organisent sept séances qui aborderont différentes thématiques en lien avec le passage à la retraite. Lire la suite ⮕

Le pari réussi de la gratuité des loisirs pour les enfantsPendant les vacances de la Toussaint en instaurant la gratuité dans les musées, piscines et patinoire pour les moins 12 ans et leur accompagnant, la ville fait le pari d’une ville plus juste. Lire la suite ⮕

Réunion sur les dispositifs de services de Pont-d'Ouilly Loisirs et présentation de la voiturette en autopartageVendredi 2023, à Pont-d'Ouilly, près de Falaise, s'est tenue en soirée à la maison des habitants une réunion sur les dispositifs de services de Pont-d'Ouilly Loisirs ainsi que la présentation de la voiturette en autopartage pour la population, une AMI, qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des personnes présentes. Lire la suite ⮕

Construction d'un sous-marin miniature piloté à l'hydrogène lors des vacances d'automne à BugassatLe centre de loisirs de Bugassat à Tonneins propose un programme varié pour les enfants pendant les vacances d'automne 2023, dont la construction d'un sous-marin miniature piloté à l'hydrogène en partenariat avec l'association Hydrogène Vallée. Lire la suite ⮕

Découverte du sport boules pour les enfants au boulodrome de la Boule joyeuse lectouroiseLe lundi 23 octobre, les enfants du centre de loisirs ont participé à des ateliers d'animations pour découvrir le sport boules. Ils ont pu développer leur adresse et leur concentration dans un cadre ludique et sportif. Les animateurs ont également enseigné le respect des consignes. Une séance conviviale s'est terminée par un verre de jus de fruits. Lire la suite ⮕