Occupation de bureaux abandonnés par des migrants à Vitry-sur-Seine

À Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, près de 450 migrants occupent depuis trois ans des bureaux abandonnés en zone industrielle. Il s'agit, en grande majorité, de réfugiés et de demandeurs d'asile. Depuis la fin de la trêve hivernale, ils sont sous la menace d'une expulsion.Il y a des chaises à l'étage, il y a des coiffeurs. Les coiffeurs mettent les numéros, leur numéro de téléphone sur le mur et les gens prennent rendez-vous.

Et c'est devenu un peu comme un petit villageIl y a des petits restaurants qui s'ouvrent. C'est une vraie vie qui s'est organisée dans ce bâtiment sur trois ans. On peut s'imaginer que le lieu commence à vraiment exister et être un lieu de solidarité aussi entre les personnes qui sont malheureusement dans cette situation, qui sont en situation irrégulière. Ils travaillent, les enfants vont à l'école, ils ne devraient pas être obligés de vivre dans des conditions pareillesC'est le cas pour Nahélia, une jeune mère isolé

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RFI / 🏆 40. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nord Seine-et-Marne : 7 idées de sorties pour ce week-end près de chez vousThéâtre, humour, concert, ce week-end, il y a forcément de quoi vous occuper à côté de chez vous. Liste non-exhaustive des sorties dans le nord de la Seine-et-Marne.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : situation difficile près de Tchassiv Iar, près de BakhmoutLa Russie a intensifié l’utilisation de puissantes bombes guidées dans la zone et « les lâche sur des zones habitées et sur nos positions fortifiées », explique l’armée ukrainienne.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Seine-et-Marne : 73 élèves sensibilisés au harcèlement scolaire | La République de Seine et MarneAvec le soutien de la mairie, une psychologue de Bois-le-Roi est intervenue auprès des élèves de CM2 pour les sensibiliser au problème du harcèlement scolaire.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

D'où viennent ces cerveaux vieux de près de 2000 ans, retrouvés près de Clermont-Ferrand ?La 26e édition du cerveau se déroule jusqu’au 17 mars 2024, dans 100 pays et plus de 120 villes françaises. Pour l'occasion, le musée Bargoin de Clermont-Ferrand, expose des fragments de cet organe vital datant du Ier et...

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

'Ma fille ne veut plus aller à l'école' : des enfants sans professeur à Vitry-sur-SeineLes élèves de CE2 de l'école Montesquieu, située à Vitry-sur-Seine, ont passé près de 7 semaines sans professeur. Leurs parents se mobilisent pour dénoncer le non-remplacement des enseignants. Plusieurs écoles du département sont concernées.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Trafic de drogue : un policier de Vitry-sur-Seine poursuivi pour avoir transmis des informations à des trafiquants de drogueUn réseau de trafiquants a été démantelé, quinze personnes se trouvent derrière les barreaux, dont une fratrie déjà bien connue des autorités.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »