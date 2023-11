Occitanie. Ce site médiéval perché à 150m de haut offre un décor à la Game of Thrones

La cité est construite à flanc de roche, elle est reconnaissable facilement à ces deux tours emblématiques. Occitanie. Ce village médiéval a inspiré les décors d’une superproduction DisneyFortifiée par la nature, Peyrusse, l'antique Petrucia cherche ses origines dans la nuit des temps. C'est un livre d'histoire grandeur nature, une balade à travers les siècles.

En mai 767, Peyrusse est sous la coupe de Pépin-le-Bref, roi de France, qui l'arrache à Waïfre, son Seigneur Wisigoth. Dès lors, Peyrusse suit l'histoire du Comté de Toulouse, puis devient au XIIIe siècle le plus grand bailliage du Rouergue. La ville se développe et connaît un bel essor économique et démographique notamment grâce à ses mines argentifères. Elle compte 700 feux soit environ 3 500 habitants.

La guerre de Cent Ans, les guerres de Religion et le démantèlement de ses murailles au XVIIe siècle l'affaiblissent. La ville basse fortifiée fut désertée par ses habitants, et le village actuel, sur la hauteur, leur servit de refuge.Que reste-t-il aujourd'hui ?

De la cité médiévale subsistent de très nombreux vestiges des 13ème et 14ème siècles, et les tours du château inférieur d'époque carolingienne. On y voit notamment les ruines de l'ancienne église Notre-Dame-de-Laval, son ancien clocher fortifié, un beffroi ,un mausolée dit le tombeau du roi, une tour appelée la synagogue, l'hôpital dit des Anglais, la porte de la barbacane et un ensemble de caves voutées appelé le marché couvert.Deux tours surplombent la vallée

