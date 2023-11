Obtenir la double nationalité : comment ça marche ?

Quand des expatriés s’installent à l’étranger durablement, peut se poser au bout d’un moment la question de la double nationalité. Pourquoi ne pas acquérir la nationalité du pays d’expatriation, en plus de la nationalité française ? Mais la procédure est souvent longue et compliquée, elle n’est pas non plus toujours possible. On vous explique.: deux passeports, deux résidences permanentes… plus besoin de visa pour entrer dans les deux pays.

: la France autorise que vous ayez d’autres nationalités sans que cela vous fasse perdre la nationalité française. Ce n’est pas le cas de tous les pays. La Chine, par exemple, refuse la double nationalité. Si vous demandez la nationalité chinoise, vous perdez votre nationalité française,: selon les pays, on peut arriver à la double nationalité de plusieurs façons. Par mariage avec un.e citoyen.

