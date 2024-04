Obtenez un aspirateur 3-en-1 à prix réduit ! Amazon présente l’aspirateur Tineco, idéal pour aspirer les poussières, laver les sols à l’eau propre et les sécher pour éviter les traces. Le modèle Floor One S5 est la solution de nettoyage idéale pour gagner du temps et de l’efficacité lors de vos tâches ménagères. Vous pouvez commander cet aspirateur Tineco à 399 euros au lieu de 519 euros habituellement chez Amazon.

Il est compatible avec les cheveux et les poils d’animaux, ce qui en fera votre appareil de référence pendant la saison des allergies. Il combine à la fois un aspirateur intelligent et une serpillère deux-en-un, capable de laver et sécher. Vous pouvez facilement nettoyer des saletés humides ou sèches et venir à bout de taches les plus tenaces sur vos surfaces dures.L’aspirateur Tineco se situe à la pointe de la technologie. Ses capteurs sont capables d’analyser le sol et d’adapter la puissance d’aspiration en fonction des besoins de nettoyag

