Obsèques d'Anémone : l'actrice boudée, ces trois seules personnalités qui ont accepté de venir

Elle avait fait le souhait d'être enterrée dans la plus stricte intimité. Seules trois personnalités de son ancienne vie, de la famille du cinéma, étaient là. En tout, il y avait seulement une trentaine de personnes présentes au crématorium de Poitiers.

Dans les colonnes de Femme Actuelle, son fils, Jacob Bourguignon, avait expliqué pourquoi il y avait si peu de monde lors des obsèques d'Anémone."D’une part l’enterrement était à Poitiers, donc ce n’était pas si simple pour les gens de se déplacer. Et puis de deux, ma mère a intentionnellement préféré s’éloigner de tout ça.

Les trois personnalités qui étaient présentes pour l'accompagner dans son dernier voyage étaient : Tonie Marshall, l'une de ses proches amies, l'une des rares à l'avoir accompagnée jusqu'au bout, Agnès Soral, et Luis Rego.

Anémone était brouillée avec toute la troupe du Splendid Si Anémone était brouillée avec toute la troupe du Splendid, ils lui ont tous rendu un hommage lors de l'annonce de sa mort."Je garde le souvenir d’une grande actrice avec qui nous avons partagé de grands moments de jeux et des fous rires exceptionnels", réagissait Christian Clavier auprès de l’AFP, disant sa"grande tristesse".

"Je ne savais pas qu’elle était malade, mais Anémone n’était pas quelqu’un qui se répandait sur sa vie privée", a confié Josiane Balasko, confirmant ainsi que le lien était rompu, et évoquait une"excentrique du cinéma","une grande actrice, qui au fond a peu tourné".

