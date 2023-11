Nvidia : Fin de l'envolée en Bourse malgré des résultats trimestriels impressionnants

Nvidia a-t-elle fini sa folle envolée en Bourse ? L’action du n°1 des semi-conducteurs utilisés pour le développement de l'intelligence artificielle générative (IA) rechutait en début de séance mercredi, en dépit de l’annonce mardi soir de comptes trimestriels très enviables.

Nvidia a en effet annoncé une multiplication par 14 des profits sur un an, à 9,2 milliards de dollars, et un triplement du chiffre d’affaires, 18,1 milliards de dollars (contre environ 16 milliards attendu en moyenne par le marché). Des chiffres qui ont largement battu les attentes des analystes financiers. Des analystes également agréablement surpris par les prévisions de Nvidia, qui dit attendre des ventes de 20 milliards au quatrième trimestre (contre un montant de 17 à 18,5 milliards attendu en moyenne par les analystes financiers), sur fond de moindres problèmes sur la chaîne d'approvisionnement.Les courtiers n’ont pas tari d’éloges sur Nvidi





