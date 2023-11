Novo Nordisk investit 2 milliards d'euros en France pour amplifier la production de l'Ozempic et du Wegovy

Le laboratoire danois Novo Nordisk annonce ce jeudi un investissement de deux milliards d’euros en France, dans son usine de Chartres, pour amplifier la production de ses blockbusters, l'Ozempic. Et surtout le Wegovy, ce coupe-faim miracle qui chamboule des pans entiers de l’économie. Des stylos d'injection et des boîtes du médicament de perte de poids Wegovy de Novo Nordisk sont présentés sur cette photo à Oslo, en Norvège, le 21 novembre 2023.À commencer par l’industrie pharmaceutique.

Novo Nordisk était un poids moyen du secteur, spécialisé dans le traitement du diabète, avec un médicament salutaire, la sémaglutide commercialisée sous la marque Ozempic. Le seul traitement efficace contre les diabètes de type 2. Quand les chercheurs constatent que la molécule coupe l'appétit, une nouvelle version de la sémaglutide est mise au point pour soigner l’obésité. Les patients traités par injection aux États-Unis perdent jusqu’à 20 % de leurs poids. Le succès est foudroyant. Le Wegovy propulse cette année Novo Nordisk dans la catégorie des super lourd





