Nouvelles frappes russes en Ukraine : au moins cinq civils tués et 119 blessés

La Russie a effectué de nouvelles frappes « massives » contre l’Ukraine, tuant au moins cinq civils et blessant au moins 119 personnes principalement à Kiev et Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes. A Kiev, un immeuble du quartier de Solomianskiï a été en partie détruit. Deux personnes sont mortes et 49 autres ont été blessées, a annoncé son maire Vitali Klitschko.

Par ailleurs, deux civils ont péri et 16 personnes ont été blessées, dont un enfant, dans une autre frappe russe dans la région de la capitale. La deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, située dans le Nord-Est, non loin de la frontière russe, a de son côté été la cible « d’au moins quatre frappes », dans lesquelles une femme de 91 ans a perdu la vie et 52 personnes ont été blessées, dont six enfants





La Russie prévient que la frappe sur Belgorod ne restera pas « impunie »Moscou accuse l'armée ukrainienne d'une attaque qui a fait quatorze morts, dont deux enfants, et 108 blessés, selon un nouveau bilan, samedi à Belgorod, une ville russe proche de la frontière. Le fondateur et patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX, « SBF », son surnom, échappe à un second procès.

Restrictions sur l'avortement en RussieDe nombreuses régions russes restreignent l'accès à l'avortement et rendent les contraceptifs d'urgence plus difficiles à obtenir, en accord avec la doctrine conservatrice de Vladimir Poutine.

Israël lance de nouvelles frappes sur GazaIsraël a lancé de nouvelles frappes sur Gaza dimanche 17 décembre au moment où les dirigeants israéliens font face à une pression croissante pour négocier et obtenir la libération d’otages enlevés par le Hamas.

Russie : Vladimir Poutine se présente à l'élection présidentielle de mars 2024Le chef de l'Etat russe, qu'une révision constitutionnelle de 2020 autorise à être candidat encore en 2024 et 2030, peut théoriquement se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036.

Ukraine : Valery Zaloujny, commandant en chef des armées et désormais rival de Volodymyr ZelenskyLe commandant en chef des armées ukrainiennes s'affirme de plus en plus comme un potentiel rival politique pour le charismatique président. Car la popularité de Valery Zaloujny grandit, malgré les difficultés sur le front de la guerre contre la Russie.

Paris et Londres soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire »Le Royaume-Uni et la France soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire », a assuré mardi 19 décembre à Paris le chef de la diplomatie britannique David Cameron, estimant « essentiel que Poutine perde » la guerre.

