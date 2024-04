Nouvelle offre de train classique entre Bruxelles et Paris pour les Jeux Olympiques

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours : la SNCB va introduire durant l’été une nouvelle offre de train classique (Eurocity) à destination de Paris, ville hôte des Jeux Olympiques et paralympiques.Concrètement, deux trains (un tôt le matin et un en début d’après-midi) relieront quotidiennement Bruxelles-Midi à Paris entre le 24 juillet et le 11 août, tandis qu’un train (tôt le matin) assurera la liaison entre les deux capitales entre le 28 août et le 8 septembre.

Ces trains feront également le trajet retour vers Bruxelles en début d’après-midi ou en début de soirée. L’Eurocity fera un arrêt à la gare de Mons (le seul arrêt entre Bruxelles et Paris) où les voyageurs pourront aussi embarquer.En réponse à une question écrite du député wallon Jean-Pierre Lepine (PS), le ministre de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) a détaillé cette nouvelle liaison entre Bruxelles et la capitale français

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lavoixdunord / 🏆 70. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Jeux recrutent : 12 500 offres d’emploi pour les Jeux olympiques de ParisUn deuxième forum de l’emploi baptisé “Les Jeux recrutent” est organisé ce jeudi 14 mars aux Docks de Paris, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Pas moins de 12 500 offres d’emploi en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques seront à pourvoir pendant la journée.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Paris 2024 : le CIO dit ne pas craindre les grèves en France durant les Jeux olympiquesPierre Olivier Beckers, président de la commission de coordination du CIO a indiqué vendredi « ne pas craindre » les grèves annoncées durant les Jeux olympiques de Paris 2024.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Les qualifiés français sport par sport pour les Jeux Olympiques de Paris 2024Qui sont les athlètes français déjà qualifiés ou en passe de l'être pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Retrouvez ici un état des lieux sport par sport.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Les cybercriminels vont profiter des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour tenter de vous piraterOui, les Jeux Olympiques et Paralympiques vont faire partie des évènements phares qui vont marquer cette année 2024, et possiblement bien plus encore. Mais pour que la fête soit encore plus belle et surtout sereinement vécue, le volet de la cybersécurité n'est pas à négliger, bien au contraire.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Yohan Rosso et Amel Dahra présélectionnés pour arbitrer aux Jeux olympiques de Paris 2024Les arbitres français Yohan Rosso et Amel Dahra ont été présélectionnés pour pouvoir prétendre arbitrer lors des Jeux olympiques de Paris.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »

Les joueurs de handball français pour les Jeux Olympiques de Paris 2024Le sélectionneur de l'équipe de handball français, Guillaume Gille, a annoncé la liste des joueurs qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le groupe de 23 joueurs qui avait été sélectionné pour préparer l'Euro est de retour pour ce projet olympique. L'équipe disputera le Trophée des Continents contre l'Argentine et affrontera également l'Égypte lors de cette semaine internationale. Parmi les joueurs sélectionnés, on retrouve Vincent Gérard et Benoit Kounkoud, qui est toujours en attente des résultats de l'enquête concernant une accusation de viol.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »