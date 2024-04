Nouvelle offre de covoiturage dans le Gard rhodanien

📆 02/04/2024 20:36:00

Une nouvelle offre de covoiturage via l’application Blablacar Daily a été présentée dans le Gard rhodanien. Cette offre permet aux habitants de la région de trouver des solutions de covoiturage pour leurs trajets quotidiens et de lutter contre l’"autosolisme". Les passagers ne paient rien et les conducteurs reçoivent une indemnité pour les trajets réguliers.

