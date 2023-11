Nouvelle offensive pour rétablir la réserve parlementaire

A l'origine de cette initiative ? Les députés LR Dino Cinieri et Horizons André Villiers, rapidement rejoints par le député Renaissance Frédéric Descrozaille. Ils ont déposé en février dernier à l'Assemblée nationale une proposition de loi organique afin de revenir sur la suppression de cette enveloppe annuelle d'un peu plus de 100.000 euros par parlementaire.

« Nous nous sommes trompés en 2017, animés de motivations tout à fait respectables. L'idée était que cette réserve nourrissait une sorte de clientélisme. En réalité, nous nous sommes coupés très largement des maires et de nos petites communes. Nous pouvions, pour de petits projets, être la subvention d'appel voire la subvention tout court.

Encore faudrait-il désormais que le texte soit inscrit à l'ordre du jour au Parlement. Si les initiateurs de la démarche ont vu leurs rangs s'étoffer, ils savent aussi qu'il risque d'être difficile de voir le texte inscrit lors d'une semaine transpartisane. La présidente de l'Assemblée nationale était en effet rapporteure de la loi pour la Confiance dans la vie politique qui a supprimé la réserve.

André Villiers est toutefois lucide sur le regard du gouvernement a priori peu favorable sur l'initiative: « il y a de manière générale une certaine appréhension à défaire ce qui a pu être fait pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais ne pas reconnaître que l'on s'est trompé, serait une double connerie », prévient-il.

