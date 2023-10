Nouvelle journée de traque aux États-Unis après la tuerie dans le Maine

Deux jours après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des États-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années.

Sept personnes, une femme et six hommes, ont perdu la vie dans le bowling, huit dans le bar-restaurant à une douzaine de minutes de là, et enfin trois blessés ont succombé à l'hôpital. Des témoins présents au bowling «Just-In-Time recreation» ont raconté comment des clients se sont cachés sous les tables et dans les machines au bout des pistes.

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineDes véhicules de police près du bar Schemengees, à Lewiston dans le Maine (nord-est des Etats-Unis), le 26 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des... Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années. Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retr... Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années. Lire la suite ⮕

Nouvelle journée de traque aux Etats-Unis après la tuerie dans le MaineQuarante heures après les tirs qui ont fait 18 morts dans le Maine, la police américaine intensifie vendredi sa traque dans le nord-est des Etats-Unis pour retrouver l'auteur de la tuerie, l'une des pires de ces dernières années Lire la suite ⮕