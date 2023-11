Nouvelle-Calédonie, Polynésie française : que fait Anne Hidalgo dans le Pacifique Sud ?

Une thématique qui semblerait rythmer ses visites du mois d'octobre, puisqu'elle s'est ensuite envolée, le même jour, pour le Bénin, 43e Assemblée générale de l'AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) à Cotonou oblige. Occasion renouvelée de faire la promotion de la transition écologique urbaine :"

Réaffirmer pour les villes la nécessité d'avoir un accès plus facile au financement de la transition écologique",Un double déplacement qui fait polémique Outre la communication sur ce déplacement, les équipes municipales et Anne Hidalgo elle-même sont restées discrètes sur les déplacements de la maire depuis la mi-octobre – tout en continuant à réagir, sur les réseaux sociaux et le site Internet de la ville, à l'actualité parisienne.

Anne Hidalgo est en réalité partie effectuer une double visite, d'abord en Nouvelle-Calédonie puis en Polynésie française, du 16 ou 21 octobre, avant de prendre des vacances sur les îles du Pacifique Sud. L'opposition s'est empressée d'épingler ce voyage, prenant comme point d'accroche la visite du site de Teahupo’o à Tahiti, choisi pour accueillir les épreuves de surf aux JO 2024.

"Quand on prétend à longueur de temps faire de l'écologie et du développement durable la pierre d'angle de sa politique municipale, on ne multiplie pas les déplacements officiels et on évite les vacances à titre privé dans le Pacifique sud", La maire de Paris s'est aussi entretenue avec Louis Mapou, le président indépendantiste du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et a aussi pu échanger avec l'association des...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RFI: Le Chili franchit une nouvelle étape dans son processus vers une nouvelle ConstitutionUne étape importante a été franchie : les conseillers chargés d’écrire le nouveau texte ont terminé leur travail, et grâce aux votes des secteurs de la droite, majoritaires au sein du conseil, la proposition a été adoptée à 33 voix contre 17.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

CNEWS: La maire de Paris critiquée pour son déplacement en PolynésieLa maire de Paris, Anne Hidalgo, est critiquée pour son déplacement en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, notamment en raison de l'impact écologique attendu sur les fonds marins. L'opposition politique se moque de cette tournée dans le Pacifique.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

CNEWS: Anne Hidalgo à Tahiti : pourquoi son déplacement fait-il polémique ?En visite officielle en Polynésie puis en Nouvelle-Calédonie du 16 au 21 octobre, la maire de Paris Anne Hidalgo a créé la polémique parmi ses opposants politiques en prolongeant son séjour à Tahiti pour des motifs privés jusqu’au 6 novembre prochain.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Prolongé de deux semaines pour des «vacances», le voyage d’Anne Hidalgo à Tahiti suscite l’ire de la droite parisienneEn visite officielle en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie du 16 au 21 octobre, l’édile de la capitale a créé la polémique au sein de l’opposition LR, en étalant son séjour jusqu’au 6 novembre prochain.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Gironde : Terrible nouvelle à Landiras, Bernard Ricaud, figure emblématique, est décédéLandiras perd l’un de ses enfants. Bernard Ricaud, membre du club de football depuis 65 ans, est décédé des suites d’une longue maladie.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: La Région Nouvelle-Aquitaine voit d’un bon œil le futur Parc naturel régional de GâtineUne convention a été signée au cours du festival international du film ornithologique. La Région s’engage à aider la création du Parc naturel régional.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕