Nouvel épisode pluvieux préoccupant dans le Pas-de-Calais

Après une accalmie ce week-end, le Pas-de-Calais va de nouveau connaître des pluies « importantes » ce lundi et mardi, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture. Le Pas-de-Calais traverse ce lundi un nouvel épisode pluvieux qui pourrait une fois encore engendrer des crues dévastatrices après une accalmie de 48 heures pendant le week-end, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture.

Les précipitations, sur des sols déjà saturés, devraient monter en intensité jusqu’à mardi, journée qui « pourrait être marquée par des pluies importantes et plus intenses », avec « un impact considérable sur les cours d’eau », a souligné la préfecture dimanche soir. Dans ce contexte, elle a décidé de maintenir fermé lundi et mardi les crèches et établissements scolaires de 279 communes du département. Au total, 388 établissements sont concernés, qui « ne dispenseront pas d’enseignement », a-t-elle précisé. « Mais les élèves pourront y être accueillis à chaque fois que cela s’avérera nécessaire notamment pour les parents sans solution de garde »

:

LOBS: Décrue des rivières dans le Pas-de-Calais après les inondationsLe département est confronté à de fortes intempéries et des inondations depuis plusieurs jours, mais vit une accalmie ce samedi. Seule l’Aa, rivière sur laquelle un pic est encore attendu dans la journée, a été maintenue en vigilance rouge par Vigicrues.

La source: lobs | Lire la suite »

LE_FİGARO: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs devant l’ampleur des dégâtsDe gros dégâts chez les agriculteurs suite aux inondations dans le Pas-de-Calais Des vaches qui produisent déjà 20% de moins de lait qu’à l’ordinaire, plus de 2500 hectares de culture sous l’eau... Toutes ces pertes auraient pu être évitées. ↓

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LACROİX: Journée sans pluie dans le Pas-de-Calais, maintenu en vigilance rouge aux cruesBallotté depuis mardi entre les pluies torrentielles et le va-et-vient des inondations, qui ont engendré des milliers de sinistrés, le Pas-de-Calais devrait enfin connaître samedi une journée sans pluie, mais les crues persistantes appellent toujours à la prudence.

La source: LaCroix | Lire la suite »

BFMTV: Pas-de-Calais: journée sans pluie dans le département, maintenu en vigilance rouge aux cruesLe Pas-de-Calais reste en vigilance rouge crues ce samedi 11 novembre. 247 communes du département sont concernées par les inondations.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LOBS: Journée sans pluie dans le Pas-de-Calais, maintenu en vigilance rouge aux cruesVue aérienne d'un quartier de La Calotterie, dans le Pas-de-Calais, le 10 novembre 2023

La source: lobs | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Inondations dans le Pas-de-Calais : Situation « préoccupante » avec le retour de la pluieLe Pas-de-Calais a connu des inondations majeures

La source: 20minutesparis | Lire la suite »