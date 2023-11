Nouvel épisode pluvieux dans le Pas-de-Calais

Le Pas-de-Calais traverse ce lundi un nouvel épisode pluvieux qui pourrait une fois encore engendrer des crues dévastatrices après une accalmie de 48 heures pendant le week-end, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture. Les précipitations, sur des sols déjà saturés, devraient monter en intensité jusqu’à mardi, journée qui « pourrait être marquée par des pluies importantes et plus intenses », avec « un impact considérable sur les cours d’eau ».

On observe encore « une crue importante sur la plaine de la Lys et la Canche, où les débordements conséquents sont localement observés ». La tension perdure également sur l’Aa. La situation reste notamment difficile autour de Saint-Omer et Montreuil. Dans 279 communes du Pas-de-Calais, les établissements scolaires restent fermés jusqu’à mardi 14 novembre, soit 388 établissements concernés

:

SUDOUEST: Nouvel épisode pluvieux préoccupant dans le Pas-de-CalaisAprès une accalmie ce week-end, le Pas-de-Calais va de nouveau connaître des pluies « importantes » ce lundi et mardi, une situation jugée « préoccupante » par la préfecture.

La source: sudouest | Lire la suite »

LE_FİGARO: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs devant l’ampleur des dégâtsDe gros dégâts chez les agriculteurs suite aux inondations dans le Pas-de-Calais Des vaches qui produisent déjà 20% de moins de lait qu’à l’ordinaire, plus de 2500 hectares de culture sous l’eau... Toutes ces pertes auraient pu être évitées. ↓

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais : comment aider les sinistrés ?Depuis le passage de la tempête Ciaran, les habitations proches des cours d’eau du Pas-de-Calais sont inondées. Dons de vêtements, de meubles, aide au nettoyage… Vous êtes nombreux, de la métropole lilloise à l’Avesnois, à nous écrire pour proposer votre aide. Tour d’horizon, non exhaustif, des initiatives solidaires.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le Pas-de-Calais: pourquoi la décrue semble si lente?Quatre cours d’eau (l’Aa, la Lys-Plaine, la Canche et la Hem) étaient toujours en vigilance orange pour crues lundi, alors que certaines zones du Pas-de-Calais sont touchées par des inondations depuis une semaine.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

RTLFRANCE: Inondations dans le Pas-de-Calais : la Venise de NeuvilleMalgré le début d'une lente décrue, les habitants du Pas-de-Calais vivent toujours un calvaire, alors que 250 communes ont, depuis dix jours, les pieds dans l'eau.

La source: RTLFrance | Lire la suite »

CNEWS: Crues dans le Pas-de-Calais : 247 communes toujours inondéesDepuis le 2 novembre, le Pas-de-Calais est touché par des pluies torrentielles, qui ont entraîné de nombreuses inondations. Ce samedi, 247 communes sont toujours concernées par les inondations malgré une journée sans intempérie.

La source: CNEWS | Lire la suite »