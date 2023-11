Nouveaux jeux du mois pour les abonnés PS Plus

Des rumeurs sur la sortie d'une PS5 plus fine commencent à circuler sur Internet. En attendant, les abonnés PS Plus peuvent profiter des nouveaux jeux du mois. Le mois dernier, les joueurs ont pu télécharger un jeu d'horreur récent. Mais attention, il ne reste que quelques jours pour le faire. À partir du 7 novembre, trois nouveaux jeux seront disponibles, dont Aliens Fireteam Elite.

De plus, Sony propose désormais aux abonnés PS Plus d'acheter et de louer des films directement depuis leur console

:

LEPARİSİEN_75: Découvrez ce lave-linge Bosch qui en plus d’être remisé, consomme peu d’énergieSi vous avez besoin de remplacer votre ancienne machine à laver, n’allez pas plus loin ! Cdiscount vous propose en ce moment une offre exceptionnelle sur le lave-linge hublot Bosch et vous pouvez le commander à moins de 435 euros.

MEDİAPART: Rénovation énergétique: la répression des fraudes de plus en plus sollicitéeLes services de la répression des fraudes (DGCCRF) ont constaté ces derniers mois une très forte hausse des signalements liés à la rénovation énergétique des bâtiments, qui se sont élevés à 11.000 sur l’ensemble de l’année 2022 et à 17.000 en 2023, rien que sur les neuf premiers mois.

MİDİLİBRE: Tempête Domingos : les événements météorologiques extrêmes seront-ils de plus en plus fréquents dans les annéeSelon plusieurs experts, le dérèglement climatique a des conséquences indirectes sur la puissance des tempêtes. Seront-elles plus fréquentes à l'avenir ? Éléments de réponse.

EUROPE1: François Heilbronn S'inquiète de l'antisémitisme de plus en plus en FranceChaque samedi, Lénaïg Monier reçoit un invité au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah, professeur associé à Sciences Po.

