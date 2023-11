Nouveautés de novembre sur Prime Video

04/11/2023 11:19:00 Clubic 2 min.

Impossible de ne pas constater une certaine baisse de production et d'acquisitions du côté de Prime Video depuis quelques mois. Amazon continue fort heureusement d'alimenter le catalogue de son service de streaming avec quelques nouveautés du côté des longs-métrages en ce mois de novembre. En voici comme d'habitude la liste complète et une sélection maison. Si le nombre de nouveaux longs-métrages est relativement élevé cette fois-ci, on ne pourra malheureusement pas en dire autant des séries. UnUn talent en or massif © Lionsgate/Saturn Filmsen VO) a fait des allers-retours entre plusieurs plateformes de SVoD. Quoi qu'il en soit, début novembre c'est Amazon qui proposera ce solide mélange d'action et d'humour porté par Nicolas Cage dans plus ou moins son propre rôle. Délicieusement méta et spécialement sympathique pour les fans de l'acteur et de Pedro Pascal., est désormais sur Prime Video. Outre le réalisateur/acteur, cette comédie comme toujours acide peut notamment compter sur les présences à son casting de Virgine Efira et de Nicolas Marié. Un incontournable pour les fans du style Dupontel.est une nouvelle émission au concept original qui mélange stand-up et football. Le programme ne devrait ainsi pas plaire à tout le monde, mais a au moins le mérite d'exister.Avec son prix d'abonnement toujours (un peu) plus attractif que les autres, Prime Video est une solution de SVoD tout à fait intéressante