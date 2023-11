Nouveau plan de lutte contre les violences exercées sur les enfants dévoilé par le gouvernement français

Lundi 20 novembre scelle la journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, Elisabeth Borne a dévoilé ce jour le nouveau plan de lutte contre les violences exercées sur les enfants, pour la période 2023-2027. La Première ministre a réuni 11 ministres à l'enfance lors d'un comité interministériel. Composé de 22 mesures au total, le plan a été préparé par une Commission indépendante, qui a mené des travaux pendant trois ans.

Il se répartit en quatre axes majeurs : renforcer les moyens permettant de repérer les situations de violence, améliorer la prise en charge des enfants, mieux former et éduquer aux violences et enfin, sensibiliser un large public. À lire aussi HLM, prêt à taux zéro… Comment le gouvernement veut enrayer la crise du logement Recruter de nouveaux agents Pour permettre de mieux repérer les cas de violence sur mineurs, le gouvernement souhaite que le nombre d'agents qui accueillent la parole des enfants soit augmenté, sans en préciser le chiffr





