Nouveau coup dur pour les Windsor. Après avoir survécu à la triste disparition d'Elizabeth II ainsi qu'aux multiples affronts de Meghan Markle et du prince Harry, la famille royale britannique avait à coeur de démarrer cette nouvelle année sur une bonne note. Si Charles III et son épouse Camilla avaient prévu un royal tour en Australie, Kate Middleton et le prince William étaient de leurs côtés attendus en Italie dans quelques mois.

Mais les membres actifs de la Couronne ont malheureusement été rattrapés par des soucis de santé venus chambouler leurs plans. Ce mercredi 17 janvier, deux communiqués émanant de Kensington et de Buckingham Palace ont en effet annoncé que Kate Middleton avait dû subir une intervention chirurgicale à l’abdomen, à la London Clinic, nécessitant 10 à 14 jours d’hospitalisation et une convalescence jusqu’à Pâques, tandis que Charles III - qui a déjà connu quelques soucis de santé par le passé - devrait être prochainement opéré de la prostate. Ces informations, divulguées à quelques minutes d'intervalle, n'ont pas manqué d'inquiéter les Britannique





